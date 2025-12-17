Ähnlich äusserten sich andere Experten. «Zum Jahresausklang bleibt es konjunkturell betrüblich in Deutschland», sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. Die wirkliche Enttäuschung bleibe der erneute Rückgang der Erwartungen. Vermutlich spielten hier die Signale aus Berlin eine grosse Rolle. «Die Politik liefert nicht, teilweise agiert sie sogar realitätsblind.» In früheren Konjunkturzyklen habe in ähnlichen Phasen oft der Erfolg der Industrie auf den Exportmärkten geholfen, erklärte der Analyst. «Davon kann dieses Mal keine Rede sein.»