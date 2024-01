Handball, Eishockey, Fussball, Olympia: Intersport erhofft sich von den grossen Sportereignissen in diesem Jahr einen Boom. «Es ist schon toll, dass man vier so grosse Events hat in einem Jahr», sagte der Chef des Händlerverbunds, Alexander von Preen, der Deutschen Presse-Agentur in Heilbronn. Solche Grossereignisse würden breite Bevölkerungsschichten erreichen. «Und das stimmt uns positiv, dass die Wahrnehmung für Sport und das Sporttreiben nach der Pandemie weiter zunehmen wird - und dann auch der Verkauf von Sportartikeln».

03.01.2024 06:35