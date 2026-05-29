Die Bundesregierung hat Rumänien nach dem Einschlag einer russischen Drohne ihre Bündnissolidarität zugesichert. Der Drohneneinschlag zeige einmal mehr Russlands Bereitschaft zur Eskalation, erklärte Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf der Plattform X. Deutschland stehe an der Seite der Nato-Verbündeten. «Der Vorfall zeigt erneut: Wir brauchen eine starke Nato-Präsenz an der Ostflanke. Wir sind bereit, das Bündnisgebiet zu verteidigen.»