Öl und Gas, Steuerung der Migration und Sanktionen gegen Russland: Das sind die wichtigsten Themen der ersten Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens, bei der er zuerst in Usbekistan Station macht. Der SPD-Politiker landete am Nachmittag im Samarkand, einer fast 3.000 Jahre alten Handelsstadt an der Seidenstrasse, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.