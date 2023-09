Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Passagen zum Ukraine-Krieg in der G20-Gipfelerklärung als Erfolg gewertet. Er würdigte am Samstag in einer Pressekonferenz in Neu Delhi vor allem, dass darin die «territoriale Integrität» aller Länder betont werde. Für ihn sei es ein Erfolg, «dass am Ende Russland seinen Widerstand gegen einen solchen Beschluss aufgegeben hat, weil einfach alle anderen sich in diese Richtung bewegt hatten», sagte der SPD-Politiker. Damit meint er auch China, den engsten Verbündeten Russlands.

09.09.2023 17:20