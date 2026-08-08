«Clever-gierige Dealmaker»

«Der Fussball gehört allen, nicht einer Clique von clever-gierigen Dealmakern», sagt Weimer. «Er ist keine niedrige Ware, sondern ein hoher Wert, ein demokratisches Gemein- und Kulturgut, das auf Offenheit, Mitmachen, Respekt und Fairness basiert. Teilhabe von allen gehört zur Integrität des Fussballs, nicht die Gewinne von Wenigen. Die Preise für Tickets und Fan-Trikots sind bereits jetzt zu hoch.»/hat/DP/mis