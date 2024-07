Ein Grund dafür ist, dass es noch relativ wenig gebrauchte Elektroautos gibt. Da sie erst seit einigen Jahren in grösseren Zahlen verkauft werden, ist ihr Anteil am Fahrzeugbestand in Deutschland, der die wichtigste Quelle für Besitzumschreibungen ist, noch vergleichsweise klein. Zudem werden Autos in der Regel erst nach einigen Jahren gebraucht verkauft, die Neuzulassungen des letzten Jahres spielen hier also noch kaum eine Rolle. Das zeigt auch eine Suche beim grossen Online-Marktplatz Mobile.de: Von fast 1,4 Millionen Gebrauchtfahrzeugen sind dort nur 65.000 reine Stromer.