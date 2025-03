Der Maschinenbau ist einer der wichtigsten Industriezweige im Land und folgt dem Statistischen Landesamt zufolge gemessen am Umsatz direkt auf den Fahrzeugbau. Fast ein Viertel der mehr als 1,3 Millionen Industriearbeiter im Südwesten arbeitet in der Branche. Bereits in den zwei zurückliegenden Jahren hatten die Maschinenbauer Auftragsrückgänge verzeichnet./jwe/DP/mis