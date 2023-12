Eine echte Trendwende ist Haeusgen zufolge vorerst nicht in Sicht. In den USA könnte die Investitionstätigkeit konjunkturell bedingt nachlassen und in China dürfte sie wohl schwach bleiben. Beide Länder sind wichtige Märkte für Maschinen «Made in Germany». «Ländern wie Indien oder auch Mexiko trauen wir zwar ein weiteres Wachstum zu - doch sind diese Märkte für sich genommen nicht gross genug, um Rückgänge auf anderen Märkten kompensieren zu können», sagte Haeusgen. Auch auf dem deutschen Heimatmarkt dürfte die Investitionstätigkeit zunächst schwach bleiben.