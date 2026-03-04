Sorgen um Krieg in Nahost

Bislang handele es sich bei dem «überraschend schwachem Start» nur um einen Monatswert, sagt VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum von November 2025 bis Januar 2026 betrage das Orderminus nur 2 Prozent. Er schränkte aber ein: «Der nun begonnene Krieg in der Golf-Region und die damit verbundene zusätzliche geopolitische Unsicherheit wird den exportorientierten Unternehmen und ihren Kunden sicherlich nicht dabei helfen, die globale Investitionsschwäche zu überwinden.»/ceb/DP/mis