In der Debatte um die Arbeitszeit in Deutschland fordert der Maschinenbauverband VDMA eine Erhöhung des wöchentlichen Arbeitszeitvolumens statt dessen Verringerung. «Die 40-Stunden-Woche muss wieder der Normalfall sein», sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann am Dienstag. «Fehlanreize, die Menschen von der Arbeit fernhalten, müssen abgeschafft werden. Das gilt insbesondere für die Idee einer generellen Arbeitszeitverkürzung mittels einer Vier-Tage-Woche.»

17.10.2023 10:47