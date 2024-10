Zum Auftakt seiner Indien-Reise hat Wirtschaftsminister Robert Habeck auf einen zügigen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Indien gedrungen. «Seit 20 Jahren wird darüber verhandelt, das ist nicht gerade Deutschlandtempo. Mal gucken, ob wir ein paar Knoten lösen können», sagte der Grünen-Politiker vor seiner Abreise nach Neu-Delhi. Er wird dort an der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft und am Freitag an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnehmen, zu denen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Kabinettsmitglieder in der indischen Hauptstadt erwartet werden.