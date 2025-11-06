Mittelstandsverbund: Standort braucht «Befreiungsschlag»

Bürokratie, Unsicherheit und hohe Standortkosten bremsten viele Betriebe weiterhin aus. Laut Umfrage bewerten 58 Prozent der Unternehmen ihre Lage im dritten Quartal 2025 als befriedigend, nur 20 Prozent als gut, während 22 Prozent sie als schlecht einschätzen. 68 Prozent der befragten Firmen beurteilen die Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland als sehr oder mindestens eher negativ.