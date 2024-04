Nach VDR-Angaben sind die Schutzmassnahmen, die Reedereien für ihre Handelsschiffe und Besatzungen ergreifen können, begrenzt. So könnten sie Warnhinweise und Gefahrenstufen beachten und sich beim Befahren von gefährdeten Gebieten bei bestehenden Meldesystemen anmelden. Auch seien Abwehrtechniken am beziehungsweise auf dem Schiff wie Zaunvorrichtungen oder Schall- und Strahlenwaffen in einem gewissen Umfang möglich. Wichtig für den Schutz sei vor allem die Deutsche Marine, die durch ihre Beteiligung an internationalen Operationen massgeblich dazu beitrage, die Gefahr der Piraterie einzudämmen und die Sicherheit auf den Weltmeeren zu gewährleisten./klm/DP/stw