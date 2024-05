Sunrise Medical ist den Angaben zufolge in 23 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 2800 Mitarbeiter. Vertrieben werden die Produkte in mehr als 130 Ländern. Im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Juni) setzte das Unternehmen 636 Millionen Euro um. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kommt die Gruppe auf einen Umsatz von rund 516 Millionen, was einem währungsbereinigten Anstieg von zwölf Prozent entspricht. Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg den Aussagen zufolge in diesem Zeitraum um 3,3 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent.