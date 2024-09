Das Spektrum ist breit: Neben Inspektionsrobotern in Hundeform, gepanzerten Fahrzeugen und Gesichtserkennungssystemen wird Schutzkleidung gezeigt, die bei der Firma Eibenholz als Hoodie oder Pullover daherkommt. In der Standardausführung schnitthemmend, kann die Schutzwirkung durch Einlagen erhöht werden. Mittlerweile verkaufe man mehr an Privatleute als an Beschäftigte von Sicherheitsdienstleistern, sagt Produktentwickler und Miteigentümer Monty Hering. Getragen würden sie auch auf Reisen.