SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor zu grossen Erwartungen an die im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbarten Pläne gewarnt. Vieles was in dem Papier aufgeführt sei, stehe unter Finanzierungsvorbehalt, sagte Klingbeil in Berlin. «Uns ist klar, dass alles, was in diesem Koalitionsvertrag steht, dass es finanziert werden muss, und deswegen gibt es ganz wenige Verabredungen, wo sie lesen werden, dass da steht »wir werden« - und bei einigen steht »wir wollen«, und das heisst, wir nehmen es uns vor, aber ob es finanziert werden kann, das muss am Ende geprüft werden.»