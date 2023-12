Die Zahl der Geldspender ist in Deutschland in den ersten drei Quartalen 2023 einer Erhebung zufolge so niedrig wie lange nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage im Auftrag des Deutschen Spendenrates, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde und seit 2005 durchgeführt wird. Seitdem habe es noch nie so wenige Spender gegeben wie dieses Jahr. Rund 14 Millionen Privatleute ab 10 Jahren unterstützten gemeinnützige Organisationen, Hilfs- sowie Wohltätigkeitsorganisationen und Kirchen. Vergangenes Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch rund 2 Millionen Spenderinnen und Spender mehr gewesen. Der deutliche Rückgang sei «besorgniserregend», sagte Martin Wulff, Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats laut Mitteilung.

11.12.2023 11:49