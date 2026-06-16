Am Dienstag fielen Aktien der Commerzbank allerdings erstmals unter den Preis des Übernahmeangebots der Unicredit, die statt Geld für jedes Commerzbank-Papier 0,485 eigene Unicredit-Anteile bietet. Das lag am starken Anstieg der Unicredit-Papiere, die mit einem Kurs von 77,80 Euro den höchsten Stand seit Februar erreichten. Commerzbank-Aktien kosteten auf der Handelsplattform Xetra 36,60 Euro, während die Übernahmeofferte der Italiener einem Wert von gut 37,73 Euro entspricht. Erstmals seit der offiziellen Übernahmeofferte der Unicredit würde sich so für Commerzbank-Aktionäre eine Annahme des Angebots bezahlt machen./als/DP/jha