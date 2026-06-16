Übernahmekampf wird zur Schlammschlacht

Die Unicredit hat Anfang Mai eine freiwillige Offerte für die Commerzbank vorgelegt und bietet eigene Aktien zum Tausch. Die Grossbank aus Mailand bekam nach neuesten Angaben von Dienstag 12,4 Prozent aller Commerzbank-Aktien angedient. Da die Italiener bereits ein Aktienpaket von 26,77 Prozent halten, würde der Anteil damit rechnerisch auf mehr als 39 Prozent steigen. Zudem hat sich die Unicredit über Kaufoptionen mehr als drei Prozent der Commerzbank-Aktien gesichert und hält weitere Finanzinstrumente. Die Übernahmefrist läuft bis diesen Dienstag, soll aber bis 3. Juli verlängert werden.