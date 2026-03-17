Mit Blick auf die hohen Energiepreise will der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider das europäische Treibhausgashandelssystem anfassen. Leichte Anpassungen wolle man insbesondere für die Chemieindustrie, wo es eine Sonderbelastung gebe, sagte Schneider am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Dabei geht es vor allem um die Festlegung, wie viel CO2 eine Industrieanlage ausstossen darf, um kostenlose Zertifikate zu bekommen. «Aber alles andere muss in der Richtung bleiben und hat sich auch bewährt», so der SPD-Politiker.