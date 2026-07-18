Spahn: Bin lange zerrissen gewesen

Spahn hatte sich in einem Podcast mit «Bild»-Reporter Paul Ronzheimer geäussert und gesagt: «Ich habe lange mit mir gerungen, auch was das Thema Leihmutterschaft angeht. Ich bin lange zerrissen gewesen. Aber eben über dieses Ringen und sich mit dem Thema beschäftigen, haben wir uns für diesen Weg entschieden.» Zur Frage eines möglichen Rücktritts hatte er auf Beratungen in der Unionsfraktion verwiesen, wenn diese im September wieder zusammentrete.