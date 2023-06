Es sei in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass Vertreter der AfD die russische Botschaft in Berlin aufsuchten, "um dort entsprechende Kontakte zu pflegen", sagte Haldenwang und bezog sich dabei auf den AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, der sich am Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der russischen Vertretung aufgehalten hatte. Generell werde aus den Reihen der AfD "Hass und Hetze" gegen Minderheiten, insbesondere gegen Migranten verbreitet. Zudem gebe es in der Partei mitunter eine "antisemitische Haltung", sagte Haldenwang bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022.