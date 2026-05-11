Pistorius äusserte sich skeptisch zu Äusserungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Krieg gegen die Ukraine neige sich einem Ende zu. «Wenn er denn das Ende dieses Krieges aufziehen sieht, dann könnte er diesen Krieg ja auch einfach beenden», sagte er. Er stellt aber gleichzeitig Bedingungen. Es stehe zu befürchten, dass Putin ein weiteres Täuschungsmanöver unternehme. Russland hat in den Kriegsjahren immer wieder ukrainische Städte und zivile Infrastruktur unter Feuer genommen.