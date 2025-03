Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hält die Einigung zwischen Union und SPD über ein gigantisches Finanzpaket für wegweisend zur Stärkung der Sicherheit des Landes. «Das ist ein historischer Tag, für die Bundeswehr und für Deutschland», sagte der SPD-Politiker dem «Spiegel». «Wir senden ein starkes Signal an die Menschen in unserem Land und an unsere Bündnispartner», sagte Pistorius. Ein entsprechender Beschluss des Bundestags ermögliche, dass Deutschland mit anderen eine führende Rolle übernehmen könnte, die Nato in Europa zu stärken.