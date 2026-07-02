Man gewöhne sich daran, dass der Ton der US-Regierung bei Uneinigkeiten «etwas ruppiger» sei, sagte Pistorius. «Wir sind alle nicht aus Zuckerwatte.» Ein hochrangiger US-General habe ihm kürzlich gesagt, dass Deutschland «the center of gravity» der Nato sei - der Schwerpunkt. «Das relativiert dann auch die ein oder andere Kritik.» Anstrengungen, die Bundeswehr zu stärken, geschehen laut Pistorius nicht in der Hoffnung auf Trumps Zuneigung, sondern «aus eigener Überzeugung - also für die Sicherheit Deutschlands und der Nato-Partner. Aber nicht in der Hoffnung, uns Liebe zu kaufen, bei wem auch immer.»