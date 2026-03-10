Zum Stand der Ermittlungen in diesen Fällen wollte sich Ritter nicht äussern. «Wenn es nach den nationalen Regeln zulässig ist, informieren wir darüber, dass wir ein Ermittlungsverfahren führen. Über den Stand geben wir aber, um das Verfahren zu schützen, nur Auskunft, wenn es die Ermittlungen nicht gefährdet», sagte er. Grundsätzlich arbeite man streng nach dem Legalitätsgrundsatz: Wenn ein Verdacht da sei, dann müsse man ermitteln. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass sich ein bestimmter Verdacht am Ende immer bestätige.