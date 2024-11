Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums erklärte in Moskau, schon über ein Jahr lang würden die Journalisten des russischen Senders in Deutschland gegängelt. Moskau habe das deutsche Aussenministerium vor einem halben Jahr gewarnt, dass dies eine Reaktion zur Folge haben werde, so Sacharowa. Der russische Botschafter Sergej Netschajew wird das Auswärtige Amt jetzt an diesen Ablauf erinnern.