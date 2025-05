In Deutschland will das Land Niedersachsen der teilverstaatlichten Meyer Werft in Papenburg langfristige Planungssicherheit für Schiffsüberführungen geben. Das Kabinett beschloss, dass das Land für die Werft das Risiko für Schadenersatzforderungen übernimmt, falls Genehmigungen für Schiffsüberführungen sich verzögern oder ausbleiben, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Damit solle das zuletzt in rote Zahlen gestürzte Unternehmen weiter stabilisiert werden, hiess es.