Gaststätten schliessen, für immer mehr Menschen wird das Essengehen zum unerschwinglichen Luxus: Das deutsche Gastgewerbe ist in der ersten Hälfte dieses Jahres noch tiefer in die Krise gerutscht, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die Branche setzt zur Sanierung auf die für den Jahresbeginn 2026 angekündigte Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7 Prozent bei Speisen. Auf flächendeckend sinkende Preise dürfe die Kundschaft dabei aber nicht hoffen, warnt die Gewerkschaft NGG.