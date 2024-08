Das Ifo-Institut veröffentlichte am Donnerstag Daten zu den jüngsten Preiserwartungen der Unternehmen in Deutschland. Demnach beabsichtigten im August weniger Unternehmen als im Vormonat, ihre Preise zu erhöhen. Der entsprechende Index sank von 17,6 auf 16,3 Punkte. Zu dieser Entwicklung trugen nach Angaben des Instituts vor allem die Industrie und die unternehmensnahen Dienstleister bei. Dagegen wollten in den konsumnahen Branchen und auf dem Bau etwas mehr Unternehmen als im Vormonat ihre Preise anheben.