Der mit künftig weitem Abstand grösster Player auf dem Zeitungsmarkt in Baden-Württemberg ist damit die Neue Pressegesellschaft (NPG) mit der «SWP». Zu ihr sollen dann neben der Mehrheit an den Stuttgarter Blättern auch verbundene Titel wie «Esslinger Zeitung», «Schwarzwälder Bote» und «Kreiszeitung Böblinger Bote» gehören - bisher gebündelt in der Medienholding Süd (MHS) im SWMH-Konzern. Zum Portfolio der NPG zählen zudem bereits auch zwei Titel in Brandenburg: «Märkische Oderzeitung» und «Lausitzer Rundschau».