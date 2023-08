"RWE ist in einer Vielzahl von Stunden unverzichtbar für die Deckung der Stromnachfrage in Deutschland", erklärte Behördenpräsident Andreas Mundt am Mittwoch. Das Unternehmen liege damit "klar über der sogenannten Vermutungsschwelle für Marktbeherrschung". Die Energiekonzerne EnBW aus Baden-Württemberg und Leag aus Brandenburg seien im Untersuchungszeitraum nahe an diese Schwelle herangerückt.