Bislang war eine solche Fusionskontrolle erst ab einem Jahresumsatz von 17,5 Millionen Euro nötig. Da einige Firmen, die Remondis in den vergangenen Jahren übernommen hat, auf weniger Umsatz kamen, segelte das Unternehmen auf seinem Expansionskurs gewissermassen unter dem Radar. Nun gilt die alte Schwelle für Remondis vorerst nicht mehr - das bedeutet, dass das Kartellamt dem Abfallriesen auf seinem weiteren Expansionskurs einen Strich durch die Rechnung machen und Übernahmen verhindern könnte. Der Erwerb relativ kleiner Wettbewerber durch die Rethmann-Gruppe, zu der Remondis gehört, könnte «im Einzelfall möglicherweise wettbewerbsschädlich sein», sagt Kartellamtschef Mundt.