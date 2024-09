40 Millionen gefordert

Die Ruag soll laut der Klägerin das Vermögen eines ihrer Tochterunternehmen in ihren offiziellen Geschäftsbüchern als zu hoch ausgewiesen haben. Das hiess es in einer am Montag veröffentlichten Recherche von Tamedia. Folglich habe die GAE 2021 für das Tochterunternehmen, Ruag Aerospace Services, 40 Millionen Euro zu viel bezahlt, so der Vorwurf.