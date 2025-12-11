Angesicht der anhaltenden Flut von Importen gefälschter Produkte nach Europa warnt das Deutsche Patent- und Markenamt DPMA vor Fake-Ware unter dem Weihnachtsbaum. «Produkt- und Markenpiraterie kosten Unternehmen in Deutschland Milliarden und unsere Volkswirtschaft zehntausende Arbeitsplätze», sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior in München. «Schenken Sie zu Weihnachten Originale und lassen Sie sich nicht zum Kauf von Produktfälschungen hinreissen.»