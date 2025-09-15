Zu der Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen «Nordwest-Zeitung», «Emder Zeitung» und «Anzeiger für Harlingerland», digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften. Der Kauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamts.