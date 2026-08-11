Der SPD-Oppositionsführer in NRW, Jochen Ott, sprach von einer «Fortsetzung des chaotischen Kohleausstiegs-Deals von Mona Neubaur und Robert Habeck», die 2022 Wirtschaftsminister in NRW und im Bund waren. Bereits seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 2022 sei klar gewesen, «dass der überhastete vorgezogene Kohleausstieg ein Fehler ist», so der SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl 2027. Jetzt werde Planungssicherheit und Klarheit über Zeitraum und benötigte Reservemengen benötigt. Bis heute sei zudem völlig unklar, welche Kosten ein Reservebetrieb der Kraftwerke verursachen würde.