Auf dem dritten Platz in der Wählergunst bei Forsa liegen die Grünen mit 15 Prozent (stabil gegenüber der Vorwoche). Die mit der Union regierende SPD erreicht unverändert 12 Prozent, sie liegt damit gleichauf mit der Linken, die einen Punkt zulegen kann. Die FDP kommt auf vier Prozent und liegt damit unter der Fünf-Prozent-Hürde, die sonstigen Parteien zusammen auf acht Prozent.