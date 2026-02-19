In der deutschen Industrie mehren sich die Hinweise auf einen Aufschwung nach einer langen Schwächephase. Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie legte im Dezember weiter zu. Der Bestand sei preisbereinigt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Der Indikator für den Auftragsbestand erreichte so den höchsten Stand seit Oktober 2022. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg der Auftragsbestand um 7,0 Prozent. Im Dezember waren bereits die Auftragseingänge für die Industrie deutlich stärker als erwartet gestiegen.