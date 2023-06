Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat seine Kritik an Handelsbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte bekräftigt. "Wer Solidarität mit der Ukraine sagt, muss auch Solidarität mit der Ukraine in der Praxis entsprechend realisieren", sagte der Grünen-Politiker am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen. Östliche EU-Staaten wie Polen und Ungarn hatten eigenständig Importe aus der Ukraine beschränkt und dies unter anderem damit begründet, dass die Waren eine unverhältnismässige Konkurrenz für örtliche Landwirte darstellten.

26.06.2023 11:52