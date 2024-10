Zu Frage nach weiteren Sanktionen gegen den Iran sagte der Sprecher, man schaue sich nun «einen ganzen Instrumentenkasten an Massnahmen» gemeinsam mit den europäischen und internationalen Partnern an. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit soll es im Laufe des Tages eine G7-Schalte auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geben. Zu den G7-Ländern der wirtschaftsstarken Demokratien gehören neben Deutschland Frankreich, Italien, Grossbritannien, Kanada, die USA und Japan. Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird sich nach Angaben des AA-Sprechers am Nachmittag mit ihren Kollegen aus den USA, Grossbritannien, Frankreich und Italien abstimmen./bk/DP/ngu