Deutschland wird sich doch an dem ersten Manöver der von Ukraine-Verbündeten gegründeten «Koalition der Willigen» beteiligen. Am Freitag werde man in einer Sitzung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrats darüber beraten, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur. «Deutschland wird sich an diesem Manöver beteiligen. Die Bundesregierung prüft, wie diese Beteiligung aussehen wird.» Am Dienstag hatte es noch aus Regierungskreisen geheissen, dass Deutschland sich nicht beteiligen werde.