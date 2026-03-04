Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul hat nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an Spanien die Solidarität innerhalb der EU betont. Europa lasse sich nicht auseinanderdividieren, sagte der CDU-Politiker nach dem informellen Treffen des Ostseerats in Warschau. «Und wir lassen auch nicht zu, dass ein einzelner Mitgliedsstaat wettbewerbsrechtlich oder beim Marktzugang bedroht wird.» Er ergänzte: «Wir stehen in der Europäischen Union zusammen. Und das gilt auch für Spanien ganz selbstverständlich.»