Gleichzeitig stiegen die Importe der deutschen Volkswirtschaft: 115,1 Milliarden Euro bedeuteten einen Zuwachs um 0,8 Prozent gegenüber Oktober. Das waren 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem aus China, den USA und dem Vereinigten Königreich kamen mehr Waren nach Deutschland. Der Aussenhandelsüberschuss schrumpfte so auf 13,1 Milliarden Euro, den schwächsten Wert seit Dezember 2022./ceb/DP/jha