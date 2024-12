In Energiekrise forciert

Die schwimmenden Terminals für Flüssiggas, sogenannte FSRUs, befinden sich in Brunsbüttel, Stade sowie an zwei Standorten in Wilhelmshaven. Die Abkürzung FSRU steht für Floating Storage and Regasification Unit. Der englische Begriff steht für stationäres schwimmendes LNG-Terminal, in dem das Flüssiggas wieder verdampft wird.