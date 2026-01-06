Ein Aufwärtstrend ist also nicht zu erkennen. Trotzdem hofft Parteichef Dürr, dass nach wie vor das Motto des Dreikönigstreffens im vergangenen Jahr gilt: «Alles lässt sich ändern.» Dürr sieht die Liberalen derzeit noch in der Konsolidierungsphase. Als sich bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen September ein erneuter Tiefschlag für die FDP abzeichnete, sagte er der dpa: «Wir Freien Demokraten sind mitten in einer Erneuerung, um das verloren gegangene Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen.»