Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Oktober erneut gesunken. Der Rückgang fiel aber wie bereits im September schwächer als erwartet aus. Die Einfuhrpreise seien im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang um 1,6 Prozent gerechnet, nachdem die Importpreise im September um ein Prozent gefallen waren.