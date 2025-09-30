Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im August wegen deutlich günstigerer Energiekosten weiter gefallen. Der Rückgang fiel stärker aus, als Experten erwartet hatten. Die Einfuhrpreise seien im August im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Minus in der Höhe des Vormonats von 1,4 Prozent gerechnet.