Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im September erneut gefallen. Der Rückgang fiel aber schwächer als erwartet aus. Die Einfuhrpreise seien im September im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang um 1,4 Prozent gerechnet, nachdem die Importpreise im August um 1,5 Prozent gefallen waren.